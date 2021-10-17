17.10.2021 (19:15)

В Таджикистане перед членами семей российских военнослужащих выступил ансамбль песни и пляски ЦВО

На территории 201-ой российской военной базы состоялось выступление ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Артисты начали свое выступление с поздравления мужчин с Днем отца и исполнили песню «Родина моя». Так же в концертную программу вошли вокальные и хореографические номера в исполнении солистов ансамбля и танцевальной труппы. Ведущие концерта напомнили о казаках, издавна защищавших границы нашей необъятной Родины, после чего для зрителей был исполнен казачий танец - фланкировка шашками.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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