17.10.2021 (18:45)

Военнослужащим Самарского гарнизона провели экскурсию в военно-историческом музее ЦВО

В Самаре военнослужащие воинских частей 2-й общевойсковой армии посетили военно-исторический музей Центрального военного округа (ЦВО) с экскурсией.

Солдаты и офицеры ознакомились с экспозицией музея, где хранятся личные вещи Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко, легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова и др.

Также в выставочном зале представлены ордена и медали Российской империи, полковые знаки, георгиевские награды, эполеты, холодное оружие Русской императорской армии, знаки учебных заведений и других организаций царской России.

В экскурсии приняли участие более 100 военнослужащих.

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