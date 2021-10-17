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17.10.2021 (18:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к ротации в Зоне безопасности

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности мотострелкового батальона к заступлению в Зону безопасности и несению службы на миротворческих постах.

На строевом смотре командование ОГРВ ПРРМ совместно с командованием российского воинского контингента совместных миротворческих сил провели смотр документации батальона, проверили удостоверения военнослужащих входящих в российский воинский контингент миротворческих сил, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением для несения службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

В ходе смотра бронетанковой техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.

Ротация мотострелковых батальонов ОГРВ ПРРМ в Зоне безопасности пройдёт на следующей неделе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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