17.10.2021 (18:20)

Команда ЗВО стала трехкратным победителем первенства авиационных спасателей Вооруженных Сил России

В Краснодарском крае на базе специального центра выживания летного состава в рамках учебно-методических сборов завершился чемпионат среди специалистов спасательных парашютно-десантных и поисково-спасательных служб ВС РФ, победу в котором уже в третий раз одержала команда Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

В течение месяца участники сборов отрабатывали навыки поисково-спасательных работ днем и в ночное время, в простых и сложных метеорологических условиях. Специалисты спасательных служб выполняли задачи поиска и спасения авиационных экипажей, получивших травмы при катапультировании, извлечения и эвакуации раненых беспарашютным способом, при помощи спускоподъемных устройств и оказания им первой медицинской помощи.

В рамках чемпионата командам из 5 специалистов спасательной службы предстояло выполнить прыжки на точность приземления, ориентирование на местности, прыжки с приземлением на водную поверхность, метание гранат и преодоление комбинированной полосы препятствий.

По итогам конкурса, в котором приняли участие 12 команд, победителями стала сборная Ленинградской армии ВВС и ПВО. Второе место заняла команда армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, третьими были представители Военно-транспортной авиации.

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