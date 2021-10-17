17.10.2021 (18:15)

Для юных «маргеловцев» осенняя вода – первый шаг к закаливанию

В один из недавних дней активисты ДОСААФ Крыма на пляже ялтинского посёлка Гаспра организовали физкультурно-патриотическое мероприятие по плаванию на открытой воде –«Заплыв «Юные маргеловцы» – первый шаг к закаливанию детей и их родителей».

Открыл заплыв председатель регионального отделения ДОСААФ Крыма Андрей Попов, пронеся знамя ВДВ на волнах. К крымским «маргеловцам» присоединились представители команды любителей зимнего плавания Анапы «Моржи Анапы».

В рамках той акции были подведены итоги программы подготовки по военно-прикладным дисциплинам «Барракуда» (водолазная подготовка, каякинг, петанк) для юнармейцев, воспитанников и курсантов военно-патриотических клубов ДОСААФ Ялты, а также организованы два турнира по пулевой стрельбе из пневматической винтовки и пистолета на скорость и дисциплине боулспорта - петанк.

Для гостей и участников заплыва и спортивно-патриотического праздника организаторы предусмотрели уху и плов, приготовленные на свежем воздухе.

Наравне со всеми активно участвовал в заплыве и военно-прикладных играх самый юный участник – 8-летний Миша Золотарёв. Следует также отметить юных ялтинцев-участников заплыва – Даниила Кондратенко, Виолетту Коломейцева и других юнармейцев.

Все участники физкультурно-патриотического мероприятия награждены сертификатами и ценными подарками.

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