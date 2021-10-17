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17.10.2021 (18:00)

Спецназ ЗВО в Тамбовской области в летнем периоде обучения совершил более 500 прыжков с парашютом

Военнослужащие подразделения спецназа общевойсковой армии ЗВО в Тамбовской области завершили программу воздушно-десантной подготовки за летний период обучения, совершив свыше 500 прыжков спарашютом.

Спецназовцы совершали десантирование с вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор», самолётов Ан-26 и Ан-12 в полном боевом снаряжении. Десантирование военнослужащих совершалось как в ночное, так и дневное время суток на ограниченные территории площадью не более 70 кв.м.

В зависимости от поставленной задачи и условий десантирования спецназовцы совершали прыжки при помощи парашютных систем Д-6, Д-10, Д-10П и управляемых парашютных систем «Мальва» и «Арбалет-2».

В общей сложности военнослужащие роты специального назначения общевойсковой армии ЗВО совершили прыжков с парашютом на 30% больше по сравнению с прошлым учебным периодом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Самолеты , Западный военный округ , Специальная подготовка , Воздушно-десантная подготовка
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