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17.10.2021 (17:45)

Сухопутные войска оснащаются средствами связи единой системой управления тактического звена

Сухопутные войска оснащаются современными средствами связи и автоматизации единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая позволяет обеспечить управление войсками и оружием в режиме времени близко к реальному.

В соединениях и воинских частях организованно активное применение поставленных средств автоматизации во всех мероприятиях боевой подготовки.

Комплектами ЕСУ ТЗ уже оснащено четыре соединения, при этом в текущем году до конца года поступают еще два комплекта в соединения Сухопутных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Перевооружение
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