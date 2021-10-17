17.10.2021 (17:45)
Сухопутные войска оснащаются средствами связи единой системой управления тактического звена
Сухопутные войска оснащаются современными средствами связи и автоматизации единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая позволяет обеспечить управление войсками и оружием в режиме времени близко к реальному.
В соединениях и воинских частях организованно активное применение поставленных средств автоматизации во всех мероприятиях боевой подготовки.
Комплектами ЕСУ ТЗ уже оснащено четыре соединения, при этом в текущем году до конца года поступают еще два комплекта в соединения Сухопутных войск.
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