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17.10.2021 (17:30)

В Учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты проведены контрольные занятия

В Учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты Московской области, Ногинского района проведены контрольные занятия с постоянным составом офицеров, прапорщиков, военнослужащих контрактной службы и по призыву за летний период обучения.

По сравнению с результатами контрольных занятий за зимний период  обучения наблюдается динамика увеличения среднего балла по предметам боевой подготовки выносимых на контрольную проверку, военнослужащие Учебного центра показали твердые профессиональные знания и умения по применению штатного вооружения и военной техники.

К проведению контрольных занятий привлекался командный состав учебного центра, на них были вынесены такие предметы как специальная и тактико-специальная подготовки, военно-политическая подготовка, огневая подготовка, строевая и физическая подготовки, радиационная, химическая и биологическая защита.

По результатам проведения контрольных занятий Учебный центр оценен «хорошо».

Контрольные занятия проходили с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической обстановки по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди личного состава Учебного центра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Учебный центр
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