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17.10.2021 (17:15)

В Кизилюртовской автошколе ДОСААФ Дагестана прошел «День гиревика»

Его участниками стали курсанты 1-го учебного взвода, осваивающие в автошколе военно-учетную специальность «водитель транспортного средства категории С».

К претендентам на победу с пожеланиями долбиться успеха и проявить свои лучшие физические и морально-волевые качества обратились заместитель начальника автошколы по учебной части Гасан Абакаров и ветеран Вооруженных сил, подполковник запаса Ахмед Гусейнов.

Надо отметить, что все 30 будущих военных водителей ответственно подошли к делу, стараясь показать максимум физических возможностей. Наиболее высокий уровень физической подготовки, естественно, продемонстрировали призеры турнира. Победу одержал Хабиб Корголоев, второй результат у Магомеда Абдусаламова, третий призер – Абдурахман Муртазалиев. Все они в награду получили дипломы ДОСААФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-прикладной спорт , Южный военный округ , Спорт , ДОСААФ
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