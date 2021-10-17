Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.10.2021 (17:00)

Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» в Красноярском крае

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Красноярском крае, провели профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения».

В ходе акции сотрудники ВАИ проверили работу начальников контрольно-технических пунктов по выпуску в рейс исправной техники, целостность ограждения, дорожных знаков и указателей. Кроме этого, с военными водителями были проведены теоретические и практические занятия, где им были доведены особенности эксплуатации транспортных средств на скользкой, обледеневшей дороге и ошибках, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Особое внимание было уделено практической отработке действий водителей военного автотранспорта в сложных метеорологических условиях, а также ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения.

Также, в ходе акции при совместном несении дорожно-патрульной службы с инспекторами ГИБДД без внимания не остались и военнослужащие владельцы личного транспорта.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете
В Кузбассе сотрудники ВАИ провели занятие с военными водителями по эксплуатации транспортных средств в осенне-зимний период
Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию штаба 2-й армии в Самаре
Омские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе

Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false