17.10.2021 (17:00)

Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» в Красноярском крае

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Красноярском крае, провели профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения».

В ходе акции сотрудники ВАИ проверили работу начальников контрольно-технических пунктов по выпуску в рейс исправной техники, целостность ограждения, дорожных знаков и указателей. Кроме этого, с военными водителями были проведены теоретические и практические занятия, где им были доведены особенности эксплуатации транспортных средств на скользкой, обледеневшей дороге и ошибках, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Особое внимание было уделено практической отработке действий водителей военного автотранспорта в сложных метеорологических условиях, а также ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения.

Также, в ходе акции при совместном несении дорожно-патрульной службы с инспекторами ГИБДД без внимания не остались и военнослужащие владельцы личного транспорта.

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