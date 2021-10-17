17.10.2021 (16:45)
В Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете
В Новосибирске сержант контрактной службы обезоружил грабителя, напавшего на продавца супермаркета с ножом, после чего удерживал его до приезда полиции.
Сержант Эмиль Касымов, заместитель командира взвода – командир отделения учебного центра подготовки младших специалистов Новосибирского высшего военного командного училища, в обеденное время зашел в магазин за продуктами и стал свидетелем того как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции.
Командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего, соответствующие предложения представлены Министру обороны Российской Федерации.
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