17.10.2021 (06:00)

Самолеты-ретрансляторы вылетели с аэродрома Жезказган для поиска и определения координат корабля «Союз МС-18»

Транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, на борту которых находится специальное оборудование для определения и выдачи координат, вылетели с казахстанских аэродромов Жезказган и Караганда в предполагаемый район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-18».

Задача экипажей - выполнить разведку погоды в расчетной точке, занять заданный эшелон и вести радиотехнический и визуальный поиск с определением и выдачей координат посадки спускаемого аппарата, а также вести ретрансляцию голоса космонавта. Кроме того, на борту самолетов находятся парашютно-десантные группы Центрального военного округа (ЦВО).

Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на 07:36:35 московского времени.

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