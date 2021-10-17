17.10.2021 (16:15)
Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию штаба 2-й армии в Самаре
В Самаре специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
Специалисты обработали внутренние помещения, места несения службы и отдыха военнослужащих, а также уличную территорию и строевой плац. Для дезинфекции были использованы специальные комплекты ДКВ-1 и авторазливочная станция АРС-14КМ.
В ходе дезинфекции было использовано около 900 литров раствора ДТС-ГК.
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