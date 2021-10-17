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17.10.2021 (16:30)

В Кузбассе сотрудники ВАИ провели занятие с военными водителями по эксплуатации транспортных средств в осенне-зимний период

В Кемеровской области сотрудники военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели занятие с военными водителями на тему «Эксплуатация транспортных средств в осенне-зимний период».

В ходе занятия инспекторы рассказали об особенностях эксплуатации автомобилей при отрицательных температурах, особенностях управления автотранспортом в условиях гололедицы, туманов и обильных снегопадов.

Кроме этого, военные автоинспекторы довели до военнослужащих статистику аварийности в осенне-зимний период и обратили внимание на тщательную проверку автомобиля перед выездом в сложных погодных условиях.

Особое внимание сотрудников ВАИ было обращено на недопущение нарушения правил дорожного движения и соблюдение скоростного режима всеми участниками дорожного движения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ , Безопасность
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