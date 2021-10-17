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17.10.2021 (16:00)

Омские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе

Омские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова. Участниками соревнований стали юноши и девушки, обучающиеся в школах города Омска.

Школьники продемонстрировали свое умение по сборке и разборке, автомата Калашникова, стрельбе в разных положениях, а также основные знания по обращению с оружием.

В каждой возрастной категории были определены победители и призеры. Отличившиеся участники получили грамоты и благодарственные письма.

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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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