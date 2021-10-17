17.10.2021 (16:00)
Омские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе
Омские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова. Участниками соревнований стали юноши и девушки, обучающиеся в школах города Омска.
Школьники продемонстрировали свое умение по сборке и разборке, автомата Калашникова, стрельбе в разных положениях, а также основные знания по обращению с оружием.
В каждой возрастной категории были определены победители и призеры. Отличившиеся участники получили грамоты и благодарственные письма.
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