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17.10.2021 (15:45)

Члены семей российских военнослужащих приняли участие в круглом столе в Киргизии

Члены семей российских военнослужащих приняли участие в круглом столе в Киргизии, который был посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

В ходе мероприятия участники обсудили роль Александра Невского в культуре и истории России. Подробно узнали о его становлении как Великого Князя, гражданина и патриота. Также на встрече обсудили  важность объединения молодых людей,  чтобы не только сохранить  память об одной из уникальной исторической личности, но и ровняясь на его биографию совершать новые  полезные  дела на благо общества.

В круглом столе приняли участие члены семей российских военнослужащих, общественные, религиозные деятели, а также историки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Энциклопедия - История
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