17.10.2021 (15:45)
Члены семей российских военнослужащих приняли участие в круглом столе в Киргизии
Члены семей российских военнослужащих приняли участие в круглом столе в Киргизии, который был посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
В ходе мероприятия участники обсудили роль Александра Невского в культуре и истории России. Подробно узнали о его становлении как Великого Князя, гражданина и патриота. Также на встрече обсудили важность объединения молодых людей, чтобы не только сохранить память об одной из уникальной исторической личности, но и ровняясь на его биографию совершать новые полезные дела на благо общества.
В круглом столе приняли участие члены семей российских военнослужащих, общественные, религиозные деятели, а также историки.
Новости по теме:
Метки: