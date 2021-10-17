17.10.2021 (15:45)

Члены семей российских военнослужащих приняли участие в круглом столе в Киргизии

Члены семей российских военнослужащих приняли участие в круглом столе в Киргизии, который был посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

В ходе мероприятия участники обсудили роль Александра Невского в культуре и истории России. Подробно узнали о его становлении как Великого Князя, гражданина и патриота. Также на встрече обсудили важность объединения молодых людей, чтобы не только сохранить память об одной из уникальной исторической личности, но и ровняясь на его биографию совершать новые полезные дела на благо общества.

В круглом столе приняли участие члены семей российских военнослужащих, общественные, религиозные деятели, а также историки.

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