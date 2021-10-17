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17.10.2021 (13:30)

Военные спасатели ЦВО встретят экипаж «Союз МС-18» березовым соком

Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок. Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан.

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия  «Синяя птица».

Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Армейская авиация , Военно-транспортная авиация , Ракета-носитель
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