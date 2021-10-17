17.10.2021 (14:15)

Повара ЮВО обеспечили более 8 тыс. военнослужащих горячим питанием в полевых условиях

Повара Южного военного округа (ЮВО) обеспечили войска горячим питанием в полевых условиях на территории более 20 общевойсковых полигонов в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войск.

Военные повара и пекари совершили марши в районы выполнения учебно-боевых задач, где развернули полевые кухни КП-130 и ПАК-200, хлебопекарные печи ПХП-0,4 и обеспечили военнослужащих ЮВО горячей пищей.

Повара проявили кулинарное мастерство в приготовлении горячих блюд на завтрак, обед и ужин, салатов и холодных закусок согласно нормам довольствия военнослужащих и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В рамках КШУ приготовление пищи осуществляется в том числе и в движении, со сменой позиций полевого лагеря, в зависимости от складывающийся тактической обстановки.

Выпечка хлеба осуществлялась в отдалении от полевого лагеря с обеспечением его доставки на позиции и в районы расположения войск.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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