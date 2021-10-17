17.10.2021 (15:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Данил Гилязев завоевал «бронзу» на Первенстве Москвы по дзюдо среди юниоров

В Олимпийской деревне прошло Первенство г. Москвы по дзюдо среди юниоров, юниорок до 21 года (2002-2004 г.р.). В соревнованиях приняли участие 266 спортсменов из 21 спортивной организации столицы.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Данил Гилязев завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 кг. Соперниками спортсмена стали Мухаммад Негматов (МГФСО), занявший в итоге первое место и Камолджон Ибрагимов (ЦСИО «САМБО-70»), взявший «серебро». Третью ступень пьедестала армеец (СШОР №9 «Шаболовка») разделил с Хасаном Пугоевым из ЦСИО «САМБО-70».

По итогам Первенства Данил Гилязев отобрался в состав сборной команды Москвы для участия в Первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир пройдет в г. Екатеринбург в ноябре.

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