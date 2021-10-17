17.10.2021 (14:00)

На 9 полигонах ЮВО подготовили 20 тыс. резервистов БАРС

Около 20 тыс. граждан, пребывающих в боевом армейском резерве страны (БАРС), прошли переподготовку в полевых лагерях на 9 общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО).

Учебные сборы с бывшими военнослужащими, заключившими контракт на пребывание в боевом армейском резерве страны (БАРС), стартовали в ЮВО с 22 сентября 2021 года. Совершенствовали боевые навыки уже пять потоков резервистов.

Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

Участники сборов прошли курс общевоинской подготовки, выполнили стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучили устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники.

Также резервисты получили основные навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.

В настоящее время военными комиссариатами субъектов РФ проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат до 25 тыс. рублей.

Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице