17.10.2021 (14:45)

На стадионе ростовского филиала ЦСКА пройдут игры 2 тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд

Стадион ростовского филиала армейского Клуба примет второй тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд.

В конце августа в Москве на стадионе «Фили» прошли игры первого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд. В туре приняли участие 10 команд, поделенные на две группы по 5. По его итогам победителем стал прошлогодний победитель чемпионата России - московский ЦСКА, обыгравший в финале первого тура «ВВА-Подмосковье» со счетом 19:5.

Второй тур чемпионата по регби-7 среди женских команд пройдет на стадионе филиала ЦСКА, г. Ростов-на-Дону.

Состав групп на второй тур сезона 2021-2022 гг. распределился следующим образом:

в группе А сыграют: ЦСКА, Красный Яр и Нева.

в группе В: ВВА-Подмосковье, сборная Республики Дагестан, Зилант и Витязь.

в группе С: Енисей-СТМ, Кубань, Малахит и Ростов-ДГТУ.

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