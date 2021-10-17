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17.10.2021 (13:15)

В Геленджике на базе спортивного центра ЦСКА стартовал чемпионат ВС РФ по спортивному ориентированию

На базе спортивного центра г. Геленджик филиала ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь, а также на территории поселка Адербиевка в горно-лесной полосе, проводится чемпионат ВС РФ по спортивному ориентированию.

К участию в чемпионате ВС РФ после прохождения мандатной комиссии было допущено 109 спортсменов. В соревнованиях примут участие команды Западного, Восточного, Южного, Центрального военных округов, команда воздушно-десантных войск, воздушно-космических войск, команда ракетных войск стратегического назначения и команда двенадцатого главного управления Министерства обороны Российской Федерации. 

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась в спортивном зале спортивного центра г. Геленджик.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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