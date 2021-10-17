17.10.2021 (13:00)

Ещё два «золота» и «серебро» на счету сборной ВС РФ на чемпионате мира CISM по стендовой стрельбе

В городе Лахор (Пакистан) завершились соревнования 53-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по стендовой стрельбе. Представители сборной Вооруженных Сил РФ завоевали ещё 3 медали - две золотые и одну серебряную.

Спортсмены сборной Вооруженных Сил Российской Федерации завоевали ещё три награды в заключительных упражнениях 53-го чемпионата мира среди военнослужащих по стендовой стрельбе в Пакистане.

В миксте в трапе прапорщик Анастасия Крахмалева и майор Алексей Скоробогатов показали лучший результат и завоевали золотые награды. Сумма победителей - 116.

Второе место заняли представители первой команды Пакистана - 107, третье - второй состав - 101.

Ещё одну золотую награду армейские спортсмены завоевали в миксте в упражнении скит. Анастасия и Алексей показали результат в сумме 145. Серебряные награды выиграли представители первой команды Пакистана - 123. Замкнули тройку лучших - вторая сборная Пакистана - 107.

В личных соревнованиях среди женщин в ските Анастасия Крахмалева завоевала серебряную награду. «Золото» на счету француженки Анастаси Люси -57. Этот результат стал новым мировым рекордом. Результат армейской спортсменки - 47. Замкнула тройку представительница Пакистана Комал Шахзади - 34.

Всего в турнире приняли участие 44 спортсмена из 8 стран: России, Пакистана, Шри-Ланки, Кении, Палестины, Франции, Ирана и Непала.

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