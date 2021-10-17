17.10.2021 (12:45)

В Военном институте (инженерно-техническом) ВА МТО проведен двухдневный учебно-методический сбор с командирами курсантских подразделений

Целью сбора являлось повышение качества организации и проведения военно-политической работы с курсантами института направленной на формирование всесторонне развитой личности будущего офицера в 2021/2022 учебном году.

В ходе сбора с офицерами-преподавателями проведен комплекс инструкторско-методических и показных занятий по порядку реализации основных форм военно-политической работы, таких как подведение итогов в курсантском подразделении, проведение общего собрания курса, правовое информирование, тематический утренник и ряд других. Изучены и внедрены в работу методические рекомендации по выявлению и профилактике отклоняющегося поведения военнослужащих.

С целью обмена опытом, в ходе сбора, состоялся круглый стол, участниками которого стали командиры курсантских подразделений, командование института и офицеры старшего поколения, имеющие большой служебный опыт непосредственной работы с личным составом.

В ходе работы круглого стола выработаны единые подходы к обучению и воспитанию курсантов, с учетом внешних негативных факторов, влияющих на формирование личности будущего офицера.

В завершении сбора, в виде мастер-класса, была реализована еще одна форма военно-политической работы, проведена встреча командования института с семейными курсантами и их супругами. В живом диалоге командование института ответило на все интересующие молодые семьи вопросы, а также доведена информация о государственных мерах социальной поддержки семей военнослужащих.

Завершилась встреча концертом художественной самодеятельности, что несомненно позволило поднять настроение присутствующим и продемонстрировать участникам сбора еще одну форму проведения военно-политической работы.

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