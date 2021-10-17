17.10.2021 (12:30)

Хирурги из России и Европы обсудили лечение боевых ранений в Военно-медицинской академии

Более 40 хирургов из России, Германии, Швейцарии, Израиля, Польши, Белоруссии и Азербайджана обсудили методы лечения боевых ранений на научно-практической конференции в Военно-медицинской академии имени Кирова «Хирургия войны и тяжёлой травмы».

На конференцию прибыли специалисты из Германии, Швейцарии, Израиля, Польши, Белоруссии, Азербайджана. Среди участников - военные и гражданские медики, имеющие боевой опыт работы с ранеными мирного и военного времени.

Более 40 специалистов в области военно-полевой хирургии и хирургии травм рассказали о современных методах лечения огнестрельных переломов конечностей, боевых сочетанных повреждений в ходе вооруженных конфликтов, огнестрельной травмы опорно-двигательной системы и других.

«Многие вопросы хирургии мирного времени взяты из военной хирургии, поскольку войны являются одним из движущих факторов развития медицинской науки. И здесь хирурги вне политики, поскольку основаная задача и цель - своевременное и эффективное оказание помощи пострадавшим», - сказал заместитель начальника Военно-медицинской академии по клинической работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив на открытии конференции.

Конференция проходит в рамках недели военно-полевой хирургии, которая проводится впервые. В ходе мероприятия для врачей всех профилей проводятся практические курсы СМАРТ (Современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм).

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