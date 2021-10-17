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17.10.2021 (12:15)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь стал призером Первенства Европы по академической гребле

В Германии завершилось Первенство Европы по академической гребле до 19 лет.

На канале, созданном специально для Олимпийских игр 1972 года, на севере Мюнхена для участия в Первенстве собралось более 500 спортсменов из 27 стран.

Мужская восьмерка с рулевым в составе с рядовым спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, Игнатом Трембач по результатам двух заездов завоевала серебряные медали.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Спортивные роты
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