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17.10.2021 (10:15)

Отопительный сезон в военных городках Балтийского флота начался по графику

Подготовка к зимнему периоду в настоящее время является одним из актуальных вопросов деятельности командования Балтийского флота. Сегодня на флоте функционирует 2725 зданий сооружений казарменно-жилищного фонда.

В настоящее время оперативным управлением военных городков по жилищно-коммунальным вопросам занимается филиал «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства Обороны Российской Федерации (филиал ЦЖКУ) на Балтийском флоте. В число приоритетных задач для его сотрудников входят создание запасов твёрдого и жидкого топлива для обеспечения потребителей энергоресурсами, своевременное проведение регламентных работ по подготовке объектов казарменно-жилищного фонда флота к отопительному периоду 2021-2022 годов.

Филиалом ЦЖКУ проведена масштабная работа по обеспечению теплогенерирующих объектов необходимым запасом топлива. На текущий момент на площадках у котельных сосредоточено достаточное количество топлива, запасы твердого котельного топлива составляют 13 тысяч тонн, что соответствует потребности на 64 зимним суткам и составляет 123 % от нормативного запаса, запасы жидкого котельного топлива составляют почти 5 тысяч тонн или 247% от нормативного запаса, что соответствует 91 зимним суткам. Все поставки топлива идут в плановом порядке.

Согласно утвержденным графикам на флоте специалистами филиала проведены плановые осенние осмотры казарменно-жилищного фонда, наружных и внутренних инженерных сетей, электросетевого хозяйства. В подготовительном периоде организован текущей ремонт объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных объектов. Эксплуатационными службами организовал вывоз твердых бытовых отходов с территории военных городков, очищены канализационные колодцы, проведена промывка и опрессовка систем отопления. Проведенные работы позволили подготовить фонды к зиме в установленные сроки.

В настоящее время 100 процентов военных городков подготовлено к эксплуатации в зимний период. По мнению руководителей филиала, военнослужащие проходящие службу на территории Калининградской области, члены их семей и гражданский персонал обеспечены теплом, светом, холодной и горячей водой.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Жилье
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