17.10.2021 (11:15)

Первые новобранцы из Ставропольского края убыли в соединения и воинские части ЮВО

Первая команда военнослужащих молодого пополнения из 30 человек убыла с краевого сборного пункта в Ставрополе в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО).

Все призывники прошли тесты на наличие новой коронавирусной инфекции в районных комиссариатах и на территории сборного пункта. Каждому призывнику выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

После прохождения психологического и медицинского обследования молодых людей обеспечили комплектами военной формы одежды. Кроме военного билета каждому военнослужащему выданы персональные электронные карты.

В ходе осеннего 2021 призыва из Ставропольского края будет направлено более 2 тыс. военнослужащих для прохождения военной службы.

В рамках мероприятий осеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь, было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников, которые гарантировано будут отправлены в войска. Им остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Также проведена ревакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории военного округа. Призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, дезинфекции, тесты для экспресс-тестирования, а также приборы для кварцевания помещений.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО.

Военные комиссариаты ЮВО в рамках осеннего 2021 года призыва направят в Вооруженные силы Российской Федерации более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице