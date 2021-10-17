17.10.2021 (12:00)

В отдельном радиотехническом центре 15 армии ВКС ОсН прошли тактические учения

В Лехтусинском отдельном радиотехническом центре Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения прошли тактические учения.

В ходе проведения учений подразделением были отработаны нормативы учебно-боевых задач, пожарные тренировки, работа пункта групп боевого управления по выполнению задач по предназначению в складывающихся условиях обстановки и приведение в высшие степени боевой готовности.

В ходе мероприятий было задействовано более 200 военнослужащих и до 100 единиц стрелкового оружия. Особое внимание при проведении занятий уделялось вопросам применения войск с учетом полученного опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

По итогам тактических учений результаты владения вверенным вооружением, военной и специальной техникой отмечены на высоком уровне.



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