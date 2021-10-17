17.10.2021 (11:45)

Соединения и воинские части Тихоокеанского флота на Камчатке готовы к приёму молодого пополнения

В соединениях и воинских частях Войск и сил на Северо-востоке России полностью завершены подготовительные мероприятия к приему молодого пополнения.

В каждом соединении Тихоокеанского флота на Камчатке предварительно организованы сборы с сержантским составом. Младшие командиры изучили особенности работы с молодым пополнением, получили рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.

Сотрудники военных комиссариатов закончили изучение и начали оповещение приписного состава граждан, подлежащих призыву на военную службу. Первая отправка команд начнется с 20 чисел октября. Для проведения медицинского освидетельствования призывников подобраны квалифицированные медицинские специалисты, полностью укомплектованы медицинские комиссии.

Также проведён косметический ремонт служебных помещений и казарм, где разместятся новобранцы, обновлена учебно-материальная база для проведения занятий.

Осенний 2021 года призыв граждан на военную службу начался 1 октября и завершится 31 декабря. Призвать на службу на Камчатке планируют около 350 новобранцев. За территорией полуострова будут проходить службу около сотни камчатцев, а остальные - в частях и соединениях ОКВС.

По прибытию в воинские части все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование. Предприняты все необходимые меры для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

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