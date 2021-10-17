17.10.2021 (10:45)
Военные лётчики с Камчатки стали победителями в турнире по волейболу
Военные лётчики из смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России стали победителями волейбольного турнира на Камчатке. В напряженной борьбе они стали чемпионами Кубка Главы Елизовского муниципального района.
В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов, представляющих 4 сильнейшие команды района. Каждая команда сыграла друг с другом, военные лётчики показали высокий класс игры и уверенно вышли в финал.
В финале победителями турнира стала команда военных лётчиков из смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России.
Победители соревнований награждены кубком Главы района, а команды-призёры медалями и грамотами.
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