17.10.2021 (11:30)

Военнослужащие и ветераны ВДВ приняли участие в торжественном мероприятии в честь 5-й годовщины присвоению одной из школ г. Славянска-на-Кубани почетного имени генерала армии В.Ф.Маргелова

Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, совместно с представителями ветеранской организации 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Семерка» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 5-й годовщине присвоения средней общеобразовательной школе № 5 г. Славянска-на-Кубани почетного имени легендарного командующего ВДВ Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова.

Перед началом мероприятия, почетные гости среди которых представители командования и воины Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, администрации Славянского района Краснодарского края, члены ветеранской организации «Семерка» возложили цветы к памятнику генерала армии В.Ф.Маргелову и провели митинг, где были сказаны слова благодарности воинам-десантникам, ветеранам и жителям города Славянск-на-Кубани за бережное сохранение и преумножение памяти и славных традиций Воздушно-десантных войск.

По окончании мероприятия все желающие смогли ознакомиться с экспозицией выставки экипировки и стрелкового оружия, стоящего на вооружении подразделений Воздушно-десантных войск, оркестр гвардейского парашютно-десантного Кубанского казачьего полка представил плац-концерт с различными музыкальными композициями, а разведчики Новороссийского соединения выступили с показательными выступлениями по специальной подготовке с элементами рукопашного боя.

Самой большой и приятной неожиданностью для учащихся школы стал урок мужества, который с ними провели ветераны-десантники «Семерки», где рассказали о своем боевом и жизненном пути и службе в прославленных Воздушно-десантных войсках.

Особенно учащимся запомнились рассказы ветерана-афганца, участника контртеррористических операций на Северном Кавказе середины и конца 90-х годов ХХ века, кавалера орденов Боевого Красного Знамени, Мужества и За военные заслуги гвардии полковника в отставке Евгения Ханина, а также Героя Российской Федерации гвардии майора запаса Эдуарда Цеева, получившего это высокое звание за подвиг, совершенный им в августе 1999 года на горе Алилен (Ослиное Ухо) в Дагестане, кода первый парашютно-десантный батальон Новороссийских десантников стал непреодолимой преградой перед бандами Хаттаба и Басаева, рвавшихся в глубь горной республики. В этом бою геройски погиб и уроженец хутора Прикубанский Славянского района Краснодарского края, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, командир парашютно-десантного взвода гвардии лейтенант Павел Ступин.

Справочно:

В 2016 году по инициативе Новороссийского городского общественного объединения ветеранов 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Семерка», ветеранов Воздушно-десантных войск г. Славянска-на-Кубани, при поддержке Командования ВДВ и Новороссийского гвардейского десантно-штурмовго горного соединения, а также администрации города Славянска-на-Кубани средняя общеобразовательная школа № 5 города была удостоена чести присвоения имени Героя Советского Союза генерала армии Маргелова Василия Филипповича.

В 2017 году на территории школы открыт памятник В.Ф Маргелову, созданы патриотические учебные классы с десантной направленностью, музейный уголок школы.

С 2016 года в ряды юных десантников вступило более 180 учащихся учебного заведения.

Традиционными для школы стали мероприятия посвящения в юные десантники, конкурсы строя и песни, соревнования по военно-прикладным видам спорта «К защите Родины готов!», празднование Дня Воздушно-десантных войск.

В школе создан военно-патриотический клуб «Юный десантник», воспитанники клуба принимают активное участие в районных и краевых мероприятиях.

Воспитательная и учебная работа ведётся в духе гражданственности и патриотизма, под девизом «Учись побеждать».

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