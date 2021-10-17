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17.10.2021 (11:00)

В Новороссийске среди моряков Черноморского флота стартовал конкурс на лучший календарь на 2022 год

Более 400 моряков из воинских частей входящих в состав Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в стартовавшем в объединении конкурсе на лучший календарь на 2022 год. 

По условиям конкурса на календарях нужно отразить объекты, корабли и события, связанные с деятельностью своей воинской части. Критериями для оценки работ станет содержательность, степень информативности и выразительность.

Конкурсная календарная продукция предоставляется военнослужащими в форматах карманного, настольного и настенного плакатов, а также перекидных календарей как в цветном, так и в черно-белом вариантах.

По итогам конкурса будут отобраны работы в номинациях «Лучший календарь воинской части» и «Лучший оригинальный календарь». Лучшие календари будут представлены для дальнейшего отбора среди работ лучших представителей всех воинских частей Черноморского флота.

Мероприятие проводится с целью повышения престижа военной культуры, творческой активности военнослужащих, формирования и поддержания положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Конкурсы
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