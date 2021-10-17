17.10.2021 (10:30)

Инспекторы ВАИ провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими ЧФ и ЮВО в Новороссийске

В акции «За безопасность дорожного движения», проводимой инспекторами 125 военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО), приняли участие около 3 тыс. военнослужащих из состава воинских частей Черноморского флота (ЧФ) и ЮВО, расположенных в Новороссийском гарнизоне.

Акция, стартовавшая с 1 октября, предусматривает комплекс профилактических мероприятий, проводимых как с водителями военной техники, так и с военнослужащими водителями личного автомобильного транспорта с целью поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины.

Работа с водителями ведется как на территории частей, так и на маршрутах следования воинских колонн.

На стационарных и подвижных постах инспекторы ВАИ ведут учет водителей и транспортных средств, проверяют путевую документацию, противопожарное оборудование и средства первой медицинской помощи.

Также в ходе акции организован осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения. Всем водителям разъясняются изменения, внесенные в ПДД за последнее время.

Всего в акции до конца октября примут участие около 5 тыс. военнослужащих.

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