17.10.2021 (10:00)
В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ открылась выставка регионального отделения Русского географического общества
В соответствии с совместным планом работы Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения и регионального отделения Русского географического общества, в соединении открылась выставочная экспозиция для военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей.
В ходе осмотра выставки, личный состав может ознакомиться с экспозициями, посвященным Дню Космических войск, Дню Сухопутных войск и Дню ракетных войск и артиллерии, отмечаемых в октябре и ноябре соответственно.
Центральное место на выставке занимает литература, рассказывающая о важнейших этапах развития войск, их реформировании, способах комплектования, организации и вооружении.
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