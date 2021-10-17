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17.10.2021 (10:00)

В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ открылась выставка регионального отделения Русского географического общества

         В соответствии с совместным планом работы Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения и регионального отделения Русского географического общества, в соединении открылась выставочная экспозиция для военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей.

В ходе осмотра выставки, личный состав может ознакомиться с экспозициями, посвященным Дню Космических войск, Дню Сухопутных войск и Дню ракетных войск и артиллерии, отмечаемых в октябре и ноябре соответственно.

Центральное место на выставке занимает литература, рассказывающая о важнейших этапах развития войск, их реформировании, способах комплектования, организации и вооружении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Русское географическое общество , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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