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17.10.2021 (09:00)

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа в Амурской области сдали квартальную проверку по физической подготовке

Военнослужащие в ходе спортивных мероприятий выполнили нормативы по трём упражнениям, определяющим быстроту, силу и выносливость, в том числе беге на 100 м, 3 и 5 километров. В соответствии с возрастной группой сдающего определялись критерии, где каждый сдал по 3 упражнения.

Кроме того, выполнялись упражнения военно-прикладных навыков – метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий. В частности, солдаты, сержанты и офицеры на время выполнили марш-бросок с оружием на 5 километров и комплекс приемов армейского рукопашного боя.

Мотивация военнослужащих к повышению своей физической подготовленности основана на конкретной системе материального поощрения. Военнослужащие, сдающие экзамен по физической подготовке на «отлично» и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Восточный военный округ
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