17.10.2021 (08:00)

Кадеты посетили музейный комплекс «Партизанская деревня» общевойскового объединения ВВО в Бурятии

Ученики республиканской кадетской школы посетили музейный комплекс общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия.

В ходе экскурсии школьникам продемонстрировали воссозданные элементы партизанской деревни времен Великой Отечественной войны, исторический музей объединения, где их познакомили с боевым путем соединений и воинских частей, входящих в состав объединения ВВО.

Также с ребятами провели ознакомительное занятие по стрельбе на интерактивном лазерном стрелковом тире «Рубин-10».

В военно-патриотическом мероприятии приняло участие более 30 человек.

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