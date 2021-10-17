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17.10.2021 (07:30)

Инспекторы ВАИ в Бурятии провели профилактическую акцию

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия провели профилактическую акцию. В течение месяца инспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений к эксплуатации в зимних условиях.

Были проверены сотни единиц военной техники, в их числе современные бронированные вездеходы «Тигр».

Целью акции стала оперативная подготовка автомобильной техники соединений к безопасному использованию в условиях зимних дорог.

В повседневной деятельности сотрудники ВАИ выполняют контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения военного автомобильного транспорта воинских частей ВВО на территории Бурятии.

Ранее инспекторы ВАИ провели теоретические и практические занятия с водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку возвращения транспортных средств из рейса и проведение предрейсовой подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВАИ
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