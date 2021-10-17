17.10.2021 (06:45)

Уникальная выставка РГО начала работу в Чите

В Забайкальский край прибыла уникальная выставка. С 14 по 20 октября передвижная выставочная экспозиция развернута в Чите, там представлены экспонаты экспедиционного центра и департамента культуры минобороны России, русского географического общества.

Кроме того, в экспозицию выставки включены копии дневников великих русских путешественников и плакаты, подготовленные представителями Русского географического общества, с материалами о вкладе РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Посетители смогут ознакомиться с макетами космических аппаратов, экипировкой, бортовым питанием и личными вещами космонавтов, капсулой для отправки животных в космос. Также выставлены макеты кораблей, уникальные фотоматериалы и документы.

С 23 по 28 октября выставка продолжит работу в Комсомольске-на-Амуре, с 31 октября по 7 ноября в Хабаровске, с 11 по 20 ноября в Южно-Сахалинске, с 25 ноября по 1 декабря в Петропавловске-Камчатском, с 6 по 13 декабря во Владивостоке.

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