17.10.2021 (06:15)

Торжественная церемония вступления молодежи в ряды юнармейцев состоялась в Уссурийске

В Уссурийске на площади Победы завершился торжественный прием, учащихся школ в ряды юнармейского движения. Церемония прошла в честь 80-летия годовщины общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае.

Символично, что в рамках данного мероприятия в ряды детско-юношеского движения вступило 80 лучших учеников Уссурийского городского округа.

На церемонии присутствовал командующий общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-майор Алексей Подивилов. Он поздравил молодых юнармейцев с этим знаменательным событием и вручил нагрудные значки и удостоверения. Участники детско-юношеского движения принимали непосредственное участие во всех торжественных мероприятиях, приуроченных к годовщине общевойскового объединения.

В ходе проведения церемонии, было организовано показательное выступление Военно-патриотического клуба «Форпост».

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