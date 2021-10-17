17.10.2021 (05:30)

В Арабской Республике Египет пройдет совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы-2021»

В период с 17 по 29 октября 2021 года в Арабской Республике Египет пройдет совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы-2021» с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран.

В учении примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта общей численностью более 500 военнослужащих. В рамках учения личный состав отработает взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях пустынной местности.

Для руководства учением из объединённого командного пункта оперативными группами двух стран будет создана единая система управления на базе штатных носимых, передвижных, спутниковых и мобильных средств связи взаимодействующих войск.

После прибытия российских военнослужащих на территорию парашютно-десантного соединения египетских вооруженных сил состоится торжественная церемония открытия и подъема флагов стран-участниц совместного российско-египетского тактического учения.

В рамках подготовительного этапа на территории военного городка парашютно-десантного соединения военнослужащие проведут совместные занятия по воздушно-десантной подготовке, в ходе которой на тренажерах парашютно-десантного комплекса отработают элементы десантирования личного состава из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации различных типов.

В ходе активной фазы разведчики в составе передового отряда совершат десантирование на управляемых парашютных системах типа «крыло» в район предстоящих действий войск для организации обеспечения высадки основных сил совместного российско-египетского воздушного десанта.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76мд и ВВС Египта С-130 «Геркулес» доставят парашютным способом в назначенный район личный состав и технику, под прикрытием огня которой десантники блокируют захваченный боевиками населенный пункт. При отработке тактического эпизода будут проведено практическое десантирование порядка 10 единиц военной техники и более 150 военнослужащих из двух стран.

В завершении совместного учения военнослужащие из России и Египта отработают уничтожение разрозненных бандгрупп, после чего в ходе ведения активных рейдовых действий перекроют каналы поставки в приграничную зону боеприпасов и запасов материальных средств для НВФ.

Всего в совместном учении от Российской Федерации будет задействовано около 100 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе сводного десантно-штурмового подразделения, 6 боевых машин десанта БМД-2, 4 самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76мд. От Арабской Республики Египет планируется задействовать более 400 военнослужащих усиленного парашютно-десантного подразделения, самолеты С-130 «Геркулес» и тяжёлые военно-транспортные вертолёты «Чинук» ВВС Египта.

Справочно:

Совместные российско-египетские тактические учения «Защитники Дружбы» в этом году проводятся в пятый раз.

Впервые российские и египетские десантники отработали совместные тактические действия под городом Александрия в Арабской Республике Египет в 2016 году. В 2017 году совместные учения были проведены в Краснодарском крае на базе Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск. В 2018 в Египте участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром.

В 2019 году впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Совместные учения, прошли на полигоне Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения «Дубровичи» в Рязанской области.

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