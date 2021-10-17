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17.10.2021 (01:30)

Военнослужащие Серпуховского ОРТУ отработали применение средств индивидуальной защиты в ходе комплексной тренировки

В Серпуховском отдельном радиотехническом узле Главного центра предупреждения о ракетном нападении  прошла комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической защите.

В ходе тренировки военнослужащие отработали практические вопросы подготовки, обслуживания и применения средств индивидуальной защиты, порядок проверки целостности и укладки СИЗ. Завершилась тренировка выполнением контрольных нормативов по РХБ защите.

Регулярное проведение подобных тренировок позволяют военнослужащим подробно изучить типовые ошибки и повысить уровень практических навыков применения средств индивидуальной защиты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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