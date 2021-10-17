17.10.2021 (03:05)
Летчики дальней авиации провели памятные мероприятия, посвящённые 100-годовщине со дня рождения Василия Васильевича Сенько
В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли памятные мероприятия, посвящённые 100-годовщине со дня рождения единственного штурмана авиации СССР, дважды удостоенного звания Героя Советского Союза, полковника Василия Васильевича Сенько.
В них приняли участие командный и личный состав авиационного полка дальней авиации, представители ветеранских и общественных организаций, а также родственники выдающегося военного штурмана.
На базе музея авиационного полка, была организована выставка, посвящённая Василию Васильевичу.
Представители союза ветеранов вручили командованию Энгельсского тяжелого бомбардировочного полка дальней авиации памятные грамоты и картину с Василием Сенько, на которой написано: "Слава суперштурману!"
Помимо этого, представители церкви произвели молебен и освящение стратегического ракетоносца Ту-160, который носит имя Василия Васильевича Сенько.
Справочно:
Василий Васильевич Сенько был удостоен звания Герой Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1943 года, а также от 29 июня 1945 года, тем самым став единственным в авиации штурманом удостоенным этого звания дважды.
Всего за период войны совершил 430 успешных боевых вылетов на бомбардировку, разведку, доразведку и обозначение важных объектов противника, а также уничтожение его живой силы и техники.
После войны находился на штурманских должностях и на педагогической работе в военно-учебных заведения Военно-воздушных сил.
В 1952 году окончил Военно-воздушную академию и с 1960 года находился на преподавательской должности в Тамбовском высшем военном авиационном Краснознамённом училище лётчиков имени Марины Михайловны Расковой.
Имя Василия Сенько носит стратегический ракетоносец Ту-160 (бортовой номер 11), базирующийся на аэродроме Энгельс.