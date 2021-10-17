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17.10.2021 (03:05)

Летчики дальней авиации провели памятные мероприятия, посвящённые 100-годовщине со дня рождения Василия Васильевича Сенько

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли памятные мероприятия, посвящённые 100-годовщине со дня рождения единственного штурмана авиации СССР, дважды удостоенного звания Героя Советского Союза, полковника Василия Васильевича Сенько.

В них приняли участие командный и личный состав авиационного полка дальней авиации, представители ветеранских и общественных организаций, а также родственники выдающегося военного штурмана.

На базе музея авиационного полка, была организована выставка, посвящённая Василию Васильевичу.

Представители союза ветеранов вручили командованию Энгельсского тяжелого бомбардировочного полка дальней авиации  памятные грамоты и картину с Василием Сенько, на которой написано: "Слава суперштурману!" 

Помимо этого, представители церкви произвели молебен и  освящение стратегического ракетоносца Ту-160, который носит имя Василия Васильевича Сенько.

Справочно:

Василий Васильевич Сенько был удостоен звания Герой Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1943 года, а также от 29 июня 1945 года, тем самым став единственным в авиации штурманом удостоенным этого звания дважды.

Всего за период войны совершил 430 успешных боевых вылетов на бомбардировку, разведку, доразведку и обозначение важных объектов противника, а также уничтожение его живой силы и техники.

После войны находился на штурманских должностях и на педагогической работе в военно-учебных заведения Военно-воздушных сил.

В 1952 году окончил Военно-воздушную академию и с 1960 года находился на преподавательской должности в Тамбовском высшем военном авиационном Краснознамённом училище лётчиков имени Марины Михайловны Расковой.

Имя Василия Сенько носит стратегический ракетоносец Ту-160 (бортовой номер 11), базирующийся на аэродроме Энгельс.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Воздушно-космические силы (ВКС)
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