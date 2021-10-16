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16.10.2021 (18:00)

В межвидовом региональном учебном центре связи РВСН пройдут выпускные экзамены

В межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), пройдут выпускные экзамены. Военнослужащие прошли профессиональную подготовку, в ходе которой приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в РВСН, а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.

Учебный центр РВСН готовит младших военных специалистов. Для организации профессиональной подготовки курсантов в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Учебный центр , Военное образование
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