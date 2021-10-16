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16.10.2021 (23:55)

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в интеллектуально-развлекательной битве «Музыкальный квиз»

Воспитанникам Пермского суворовского военного училища выходной день запомнился яркими сражениями в интеллектуально-развлекательной битве "Музыкальный квиз", где все вопросы были связаны с музыкой, музыкальными группами и интересными фактами о музыкальных произведениях и певцах, песнях мировых звёзд.

Инициатором битвы стал суворовец 3 взвода Фёдор Васильев, который учёл интересы своих товарищей и постарался подготовить вопросы по их предпочтениям. Азарт команд и их желание победить, а также поддержка и желание зрителей помочь товарищам были ярко выражены - не смолкали аплодисменты, смех и восторженные эмоции.

Суворовцы не только вспомнили произведения своих любимых исполнителей, но и узнали много интересных фактов о музыке. В теплой, дружеской атмосфере мероприятие прошло стремительно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Военное образование , РВСН
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