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16.10.2021 (22:55)

В Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц состоялась творческая встреча с главным хирургом Министерства обороны - Александром Чуприным

16 октября в Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц состоялась творческая встреча с главным хирургом Министерства обороны Российской Федерации, полковником медицинской службы - Александром Петровичем Чуприна, а также с представителями кафедры хирургии неотложных состояний  Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

Творческая встреча была организована для воспитанниц 7-9 классов, которые в будущем планируют связать свою карьеру с медициной. В ходе мероприятия гость провел лекцию для воспитанниц. В ней были освещены такие вопросы как роль женщины в истории медицины, начиная с конца XIX века до настоящего времени, особенности военно-медицинских специальностей, а также актуальные для женщин профессии в военной медицине.

После окончания лекции главный хирург, совместно с профессорско-педагогическим составом кафедры, ответили на многочисленные вопросы воспитанниц Пансиона, пожелали им упорства, трудолюбия и успехов в достижении поставленных целей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Военно-патриотическое воспитание
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