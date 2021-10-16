16.10.2021 (22:55)

В Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц состоялась творческая встреча с главным хирургом Министерства обороны - Александром Чуприным

16 октября в Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц состоялась творческая встреча с главным хирургом Министерства обороны Российской Федерации, полковником медицинской службы - Александром Петровичем Чуприна, а также с представителями кафедры хирургии неотложных состояний Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

Творческая встреча была организована для воспитанниц 7-9 классов, которые в будущем планируют связать свою карьеру с медициной. В ходе мероприятия гость провел лекцию для воспитанниц. В ней были освещены такие вопросы как роль женщины в истории медицины, начиная с конца XIX века до настоящего времени, особенности военно-медицинских специальностей, а также актуальные для женщин профессии в военной медицине.

После окончания лекции главный хирург, совместно с профессорско-педагогическим составом кафедры, ответили на многочисленные вопросы воспитанниц Пансиона, пожелали им упорства, трудолюбия и успехов в достижении поставленных целей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице