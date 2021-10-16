Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.10.2021 (23:30)

Коммунальщики Северного флота провели противопожарную подготовку объектов ЖКХ

В целях предотвращения пожаров в осенне-зимний период как на территории объектов жилищно-коммунального комплекса военных гарнизонов Северного флота сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ), провели комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

На военных объектах созданы и заполнены водой дополнительные пожарные водоемы, оборудованы  пожарные щиты, полностью укомплектованные пожарным инвентарем и оборудованием. Созданы группы по тушению возгораний на объектах жизнеобеспечения, а также очищена территория объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйств, складов топлива от сгораемого мусора, остатков сухой травы и листвы. Организовано взаимодействие с воинскими частями по тушению пожаров на объектах Службы и прилегающих территориях.

В жилищно-коммунальных службах проведены внеплановые инструктажи сотрудников по их действиям в случае возгораний и возникновении пожара. На информационных стендах котельных вывешены плакаты с мерами пожарной безопасности и номера телефонов спасательных служб. Помимо этого, ликвидированы препятствия для проезда пожарных машин.

Проверены все первичные средства пожаротушения. Подготовлена техника для подвоза, подачи воды в период возникновения пожаров. Проведены работы по очистке и дезинфекции санитарно-бытовых помещений котельных.

Все сотрудники сдали зачёты по пользованию штатными средствами пожаротушения.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Подводники Северного флота первыми проходят ревакцинацию от коронавируса
Подводники Северного флота первыми проходят ревакцинацию от коронавирусной инфекции
Отопительный сезон начат во всех гарнизонах Северного флота
В главной базе Северного флота состоялась церемония встречи и награждение участников десятого арктического похода

Метки:
Северный флот , Безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false