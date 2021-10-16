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16.10.2021 (23:45)

Под Калининградом разведчики общевоинского объединения проходят подготовку на «Тропе разведчика»

В Калининградской области на полигоне Армейский личный состав подразделений разведки армейского корпуса Балтийского флота в рамках контрольной проверки, течении недели отрабатывал прохождение специализированной полосы препятствий «Тропа разведчика».

Военнослужащие преодолевали препятствия «Тропы разведчика», как в составе групп по 5-10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую развитость личного состава, но и морально психологическое состояние, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия. «Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.

По окончании прохождения полосы препятствий разведчики совершили марш-бросок в составе подразделения на 5 километров. В тренировке приняло участие более 200 военнослужащих общевоинского объединения Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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