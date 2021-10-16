16.10.2021 (21:45)

Первый Юбилей гвардейского корвета Балтийского флота «Сообразительный»

В субботу 16 октября в военной гавани города Балтийск личный состав, представители командования и ветераны отметили 10-летие со Дня первого подъёма Военно-морского флага России на гвардейском корвете «Сообразительный».

Корвет «Сообразительный» входит в боевой состав соединения надводных кораблей Балтийского флота. Этот корабль проекта 20380 - единственный из корветов БФ носит почетное звание «гвардейский», которое унаследовано от одноимённых предшественников корабля в ВМФ СССР: большого противолодочного корабля (БПК) Черноморского флота проекта 61, а до него - эсминца (ЭМ) Черноморского флота проекта 7-У, присвоенное во время Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза старший краснофлотец В.В. Ходырев, навечно зачислен в списки экипажа гвардейского корвета «Сообразительный».

Нынешний экипаж корабля достойно продолжает боевые традиции и ратные дела своих предшественников. За 10 лет принял участие в десятках учений и международных манёвров, в том числе в стратегических учениях «Запад - 2013», «Щит Союза - 2015» и «Океанский щит – 2019». Корвет выполнял учебно-боевые задачи не только в Балтийских и Северных морях, но и в водах Атлантического океана и Средиземного моря. Посещал с визитами и деловыми заходами порты многих иностранных государств. Неоднократно представлял Балтийский флот на Главном Военно-морском параде нашей страны в городе Санкт-Петербург. По итогам 2019 года корвет стал на Балтийском флоте - «Лучшей воинской частью (кораблем) по организации военно-политической работы».

В рамках празднования Первого Юбилея гвардейского корвета «Сообразительный» состоялись: торжественное построение экипажа, митинг, возложение цветов Герою, праздничный концерт на борту корвета учащихся музыкального колледжа имени С.В. Рахманинова, ритуал посадки дерева в честь 10-летия корвета, общее фотографирования участников торжественного мероприятия на память.

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