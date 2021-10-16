16.10.2021 (22:45)

Российская военная полиция в Таджикистане обеспечит охрану командных пунктов в ходе учения ОДКБ

Сотрудники российской военной полиции в Таджикистане обеспечат охрану и оборону командных пунктов в ходе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На полигоне Харб-Майдон и Момирак в ходе учений «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» военнослужащие обеспечат круглосуточный пропускной режим в полевые штабы руководства учения, поддерживая правопорядок и воинскую дисциплину. Всего от российской военной комендатуры на учение будет привлечено 35 полицейских и 2 единицы техники.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что с 18 по 23 октября на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

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